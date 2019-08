Neymar alla Juventus torna d’attualità con i bianconeri pronti a un colpo clamoroso sul calciomercato di questa estate.

Secondo As i bianconeri sarebbero pronti a dare al Paris Saint German 100 milioni di euro più il cartellino di Paulo Dybala per arrivare al calciatore brasiliano ex Barcellona. A questi sarebbe stato proposto un ingaggio addirittura da 37 milioni di euro a stagione, più di Cristiano Ronaldo.

Neymar alla Juventus, Calciomercato: colpo a sorpresa!

As parla anche di cifre arrivate dalle cessioni cioè 15 milioni da Mario Mandzukic, 35 da Daniele Rugani e altri 35 da Blaise Matuidi. In molti hanno pensato però che queste voci siano atte solo a destabilizzare l’ambiente e a spostare l’attenzione dal colpo Barcellona che sembra pronto a strapparlo al Real Madrid.

Di certo si tratta di cifre utopistiche che sono poco in linea con quanto fatto dalla Juventus fino a questo momento. I dubbi però delle ultime settimane potrebbero celare un grande colpo finale, un botto per provare a vincere la Champions League.

Un attacco formato da Neymar, Cristiano Ronaldo e Douglas Costa renderebbe di fatto i bianconeri la squadra più forte d’Europa, con una potenzialità offensiva da non far invidia a nessuno. I tifosi però devono rimanere con i piedi per terra anche perché As non ha proprio la nomina di tabloid che è in grado di colpire nel centro quando si parla di calciomercato.

