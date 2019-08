Demiral al Milan, la Juventus ha preso la sua decisione in questa sessione di calciomercato: Maurizio Sarri ha preso la decisione finale, rossoneri furiosi.

La lista Champions incombe e da chi rimarrà fuori si capiranno molte scelte relative al calciomercato e non solo. Un problema molto grande è quello relativo alla difesa, con Daniele Rugani che è il primo indiziato a rimanere fuori dall’elenco, soprattutto dopo quello che è successo con Demiral ed il Milan.

Demiral al Milan, Calciomercato Juventus: Sarri dice no

Il neo acquisto, arrivato in estate dal Sassuolo per 18 milioni di euro, è stato fortemente voluto da società ed allenatore, ma non è un mistero che piaccia e non poco ai rossoneri di Marco Giampaolo.

I bianconeri avrebbero con lui potuto fare una grande plusvalenza istantanea, un po’ come accaduto per Caldara, ma il veto da parte del tecnico bianconero è stato totale: Demiral rimane alla Juve, sarà Rugani a partire.

Il centrale ex Empoli classe 1994 piace e non poco alla Roma e per caratteristiche è quello meno adatto alla Vecchia Signora in questo momento storico. Insomma, è arrivato un secco no alla compagine milanese, con buona pace di Marco Giampaolo e di tutto il club di Via Aldo Rossi.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK