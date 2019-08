Mandzukic resta alla Juventus, Calciomercato: no al Psg

Mario Mandzukic resta alla Juventus. Il calciatore croato ha deciso di rifiutare ogni proposta e anche quella recente del Paris Saint German.

Il calciatore avrebbe detto di no alla squadra transalpina e vorrebbe rimanere a Torino dove si trova molto bene. Nonostante il ritorno di Gonzalo Higuain Supermario sa che arriverà il suo turno e non ha di certo paura di fare panchina. Di fatto si rivelerà un acquisto per la società bianconera.

Mandzukic resta alla Juventus, Calciomercato: no al Psg

C’è da capire quello che accadrà nelle prossime ore quando i bianconeri sembrava fossero pronti a prendere Mauro Icardi. La situazione che si sta delineando però non è di facile risoluzione.

Di certo nessuno si sarebbe aspettato di vedere ancora a Torino sia il calciatore croato che quello argentino, dati da tutti sul calciomercato. La sensazione è che la società non sia riuscita a cedere calciatori da considerarsi in esubero.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK