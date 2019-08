Pagelle Milan Brescia, i voti: ecco i migliori in campo

Pagelle Milan Brescia, i voti della partita dello stadio S.Siro che ha aperto la seconda giornata di Serie A. I rossoneri cercavano riscatto, mentre il Brescia voleva confermare la prestazione di Cagliari.



I rossoneri sono scesi in campo con la voglia di riscattare l’inaspettata sconfitta subita al debutto sul campo della Dacia Arena contro l’Udinese. Il Brescia, invece, tornato in Serie A dopo otto anni, nella prima giornata invece ha espugnato l’ostico campo di Cagliari, contro il Milan non potrà ancora contare sul grande ex Balotelli causa squalifica.

I voti del Milan

G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Borini, Bennacer, Paquetà; Suso, Castillejo; Piatek.

I voti del Brescia

Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Martella; Bisoli, Tonali, Dessena; Spalek; Torregrossa, A. Donnarumma.

Milan Brescia, il tabellino del match

MILAN (4-3-2-1): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Borini, Bennacer, Paquetà; Suso, Castillejo; Piatek.

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Martella; Bisoli, Tonali, Dessena; Spalek; Torregrossa, A. Donnarumma.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK