Benatia alla Juventus potrebbe essere l’ultimo colpo della Juventus in questo mercato estivo in vista della nuova stagione. L’infortunio di Chiellini ha cambiato le carte in tavola.

La Juventus sembrava avesse concluso il mercato in entrata, ma l’infortunio di Giorgio Chiellini ha cambiato tutto. Anche se numericamente i difensori centrali ci sono, Paratici sta lavorando per riportare a Torino Benatia.

Benatia verso il ritorno in bianconero, Rugani out

Daniele Rugani non convince e soprattutto sembra essere uno dei giocatori utili per mettere a segno un’importante plusvalenza. Per questo, prima della fine del mercato Fabio Paratici starebbe pensando alla cessione del giovane centrale di difesa e in contemporanea a riportare a Torino il marocchino Benatia, oggi in Qatar.

L’ex difensore della Roma era stato contattato prima dell’acquisto di De Ligt, ma ora con l’infortunio di Giorgio Chiellini (out 6 mesi), è tornato di moda e potrebbe tornare a vestire la maglia bianconera. Ricordiamo che il marocchino aveva lasciato la Juve per delle divergenze con Massimiliano Allegri.

