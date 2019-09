Cagliari Inter streaming diretta tv in tempo reale a partire dalle 20.45. Ecco il live per seguire la partita anche sui dispositivi mobili.

La gara sarà trasmessa in esclusiva da Sky Sport e potremo seguirla anche in streaming grazie a SkyGo in maniera del tutto legale. Questo perché ci troviamo di fronte a un programma che si può installare su ogni dispositivo anche se ovviamente per seguire il film servirà essere abbonati.

Cagliari Inter streaming, diretta tv in tempo reale: live online

Ecco le probabili formazioni della gara:

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Ranocchia, Skriniar; Candreva, Sensi, Brozovic, Vecino, Asamoah; Lukaku, Lautaro. All. Conte. CAGLIARI (4-3-2-1): Rafael; Pinna, Ceppitelli, Klavan, Pellegrini; Rog, Cigarini, Nandez; Castro, Nainggolan; Joao Pedro. All. Maran

Antonio Conte ha deciso di confermare la difesa a tre con Danilo D’Ambrosio mezzo destro al posto dell’infortunato Diego Godin. In mezzo al campo troviamo Brozovic con ai lati Sensi e Vecino. Partirà ancora dalla panchina invece Barella. Davanti sono confermati Lautaro e Lukaku.

Dall’altra parte Rolando Maran conferma il 4-3-2-1. Sarà un’occasione per vedere in campo ancora una volta il talento di Luca Pellegrini calciatore di proprietà della Juventus. Il centrocampo è di alto livello con Rog, Cigarini e Nandez in basso e dietro all’unica punta, che sarà Joao Pedro, Castro e Nainggolan.

