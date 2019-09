Lazio Roma streaming, diretta tv in tempo reale del derby dello Stadio Olimpico per la seconda giornata della Serie A 2019/2020.

La partita sarà trasmessa da Sky Sport a partire dalle ore 18.00. Sarà possibile seguirla anche in streaming grazie all’ausilio di Sky Go per chi ovviamente è abbonato alla piattaforma e in maniera del tutto legale. Sky Go può essere installato su tutti i nostri dispositivi mobili. La potremo dunque vedere anche su smartphone.

Lazio Roma streaming, diretta tv in tempo reale: live dall’Olimpico

La gara avrà dei risvolti molto importanti perché ci troveremo di fronte a due squadre che vogliono assolutamente vincere. Il derby della capitale, come tutte le stracittadine, non può essere considerato una gara come le altre. Tra le due squadre c’è infatti una grandissima rivalità.

Le probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni della gara dello Stadio Olimpico:

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. A disp: Proto, Guerrieri, Bastos, Vavro, Patric, Marusic, Parolo, Cataldi, Berisha, Jony, Adekanye, Caicedo All.: Inzaghi.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Zappacosta, Mancini, Fazio, Kolarov; Lo. Pellegrini, Cristante; Ünder, Zaniolo, Florenzi; Dzeko. A disp.: Mirante, Fuzato, Smalling, Juan Jesus, Çetin, Santon, Veretout, Diawara, Pastore, Antonucci, Schick, Kluivert. All.: Fonseca.

