Arriva un clamoroso retroscena di calciomercato Juventus relativo al futuro di Sami Khedira: era già stato ceduto ma un allenatore ha bloccato tutto.

Oggi è un vero e proprio perno del nuovo centrocampo della Juventus di Maurizio Sarri, ma Sami Khedira di fatto era stato ceduto, o quasi, al Lione. Le parti avevano quasi trovato un accordo ma il tecnico dei francesi Sylvinho aveva bloccato tutto sul più bello: era assolutamente contrario al suo arrivo.

Calciomercato Juventus, retroscena Khedira-Lione

Il motivo per il quale il tecnico dei francesi si è letteralmente opposto all’arrivo del mediano tedesco, vero e proprio perno del centrocampo bianconero, va ricercato nel fatto che l’allenatore non era convinto del fatto che potesse tornare il fenomeno di qualche stagione fa. Questo è quello che riporta Footmercato.

Un altro motivo, forse, potrebbe essere legato alle sue condizioni fisiche: come sappiamo, infatti, in carriera Khedira ha sofferto di parecchi infortuni, magari non particolarmente gravi e più simili ad acciacchi, ma che di fatto, anche tra le fila della Vecchia Signora, ne hanno limitato di parecchio l’utilizzo a fronte di un ingaggio molto elevato.

Insomma, il mediano della nazionale della Germania avrebbe potuto finire al Lione, addirittura in prestito, ma poi, per la fortuna della Juventus, non se n’è fatto più niente ed oggi il calciatore, nonostante una carta d’identità un po’ ingiallita, rimane un vero e proprio punto di riferimento della nuova squadra di Maurizio Sarri.

