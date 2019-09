Lo scambio Bernardeschi Chiesa tra Juventus e Fiorentina è un affare possibile? Domani in occasione della partita ci sarà l’incontro decisivo tra dirigenti.

Uno probabilmente starà in panchina, l’altro invece partirà dal primo minuto: Fiorentina-Juventus domani sarà molto più che una semplice partita, sara anche l’occasione per parlare dello scambio Bernardeschi Chiesa tra i bianconeri e la Viola. Il clamoroso ritorno dell’ex esterno offensivo classe 1994 là, dove è cresciuto ed esploso, potrebbe presto diventare realtà.

Scambio Bernardeschi Chiesa, Calciomercato Juventus: domani l’incontro

Secondi i ben informati, infatti, si potrebbe ben presto intavolare una trattativa tra i calciatori più scontenti della Serie A: da una parte Bernardeschi, che è chiuso a Torino da Douglas Costa e Cristiano Ronaldo sugli esterni, mentre un adattamento a centrocampista centrale non solo non gli permetterebbe di sfruttare a pieno tutto il suo talento, ma addirittura gli garantirebbe ulteriore concorrenza.

Dall’altra, invece, c’è Federico Chiesa, diventato inconsapevolmente il tormentone di calciomercato dell’estate per via del braccio di ferro con il neo presidente Rocco Commisso, che ha mantenuto a tutti i costi la parola data ai tifosi non vendendo il gioiello del settore giovanile.

Uno scambio, insomma, gioverebbe ad entrambi non solo per la carriera ma anche e soprattutto per il morale. Lo scambio Bernardeschi Chiesa è un sogno al momento, ma -forse- per il bene di entrambi andrebbe pensato.

