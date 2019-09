Andrea Agnelli, Juventus: “Calcio in evoluzione”

Il Presidente della Juventus Andrea Agnelli ha parlato durante il convegno Financial Fair Play Does it matter?

Interessanti le sue parole come riportato da TuttoJuve. Il numero 1 bianconero ha specificato che il calcio sta cambiando e che servirebbe maggiore trasparenza dal punto di vista economico.

Andrea Agnelli non parla precisamente della Juventus, ma specifica: “Le possibilità dipendono dal mercato locale. Dal livello dei broadcaster che in alcuni paesi sono davvero ridicoli”.

