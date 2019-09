Juventus Verona convocati: Sarri non da la lista

Maurizio Sarri non da la lista dei convocati per Juventus Verona. Come già accaduto per la sfida di Firenze della settimana scorsa il tecnico ha deciso di non redigere la lista dei convocati della squadra bianconera. Al momento dunque non sappiamo quali saranno i calciatori che saranno in lista per domani.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK