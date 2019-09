Balotelli, Brescia Juventus: “Giocare contro Ronaldo non mi esalta”

Mario Balotelli sempre provocatorio parla di Brescia Juventus. A Dazn ha sottolineato: “Giocare contro Cristiano Ronaldo non mi esalta. E’ un grande, il migliore con Messi, ma da qui a dire che mi esalta giocare contro di lui no. Io devo pensare a fare bene per me e la mia squadra”. Pare che Supermario martedì sarà titolare.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK