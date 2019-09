Calciomercato Juventus: Fabio Paratici è pronto a tutto per arrivare ad un giovane attaccante inglese in rampa di lancio. Arriverà una maxi offerta per lui.

Il suo nome è finito nel taccuino di tutti i top club d’Europa per le sue prestazioni con la maglia del Borussia Dortmund, ma anche nella Nazionale inglese sta crescendo tantissimo e si sta ritagliando un grande spazio. Sancho, attaccante 19enne che gioca in Bundesliga proprio con la maglia dei giallorossi, è il nuovo grande obiettivo di calciomercato per la Juventus.

Calciomercato Juventus, Sancho: maxi offerta di Paratici

Il piano dei bianconeri è questo: per anticipare Barcellona e Real Madrid, oltre a tantissimi club di Premier League che vorrebbero riportarlo in patria, la Vecchia Signora è pronta a fare di tutto pur di arrivare a lui e, per questo motivo, è in arrivo una proposta economica davvero monstre.

Scondo Don Balon la Juve è pronta a versare 150 milioni di euro nelle casse dei tedeschi. Sarà vero oppure no? Staremo a vedere anche se a gennaio è davvero difficile che Sancho possa lasciare il suo club, ma Paratici farà un tentativo sondando il terreno.

