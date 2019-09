Ultimissime news calciomercato Juve: sfuma un importante obiettivo a centrocampo. Sarri è davvero deluso da questa notizia, ma il prezzo è troppo alto.

Delusione immensa nel calciomercato Juve che riaprirà a gennaio: Fabio Paratici non può far altro che ritirarsi dalla corsa per Almendra, centrocampista del Boca Juniors. Il prezzo del suo cartellino, infatti, è schizzato alle stelle negli ultimi giorni, la concorrenza è troppo alta.

Calciomercato Juve: Almendra ha richieste in Spagna

La Liga, infatti, sembrerebbe essere il campionato in cui, con molta probabilità, ospiterà per i prossimi anni il calciatore. Sia la Juventus sia la Roma non possono far altro che fermarsi davanti a cifre davvero fuori mercato: 45 milioni di euro per lui e questa è soltanto la base di partenza.

Valencia, Siviglia, Atletico Madrid e Real Madrid sembrano voler dar vita ad una vera e propria asta di calciomercato alla quale le due italiane, per motivi diversi, non possono prendere parte: i giallorossi per una questione di costo del cartellino troppo elevato, mentre i bianconeri per motivi legati al Fair Play Finanziario. Si dovrà puntare su altri profili.

