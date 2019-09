Daniele Rugani, Juventus: il difensore non gioca mai

Daniele Rugani è rimasto alla Juventus dopo l’infortunio di Giorgio Chiellini, ma si sperava di giocare almeno qualche minuto.

Il difensore centrale finora non ha collezionato nemmeno un minuto e si è visto superare nelle gerarchie anche dal nuovo arrivato Merih Demiral. Chissà se martedì contro il Brescia ci sarà spazio per lui. Di certo Daniele non sarà felice di Sarri e delle sue scelte, il tecnico l’aveva lanciato ai tempi di Empoli.

La sensazione è che Daniele Rugani sarà ceduto nel calciomercato di gennaio quando il ritorno di Giorgio Chiellini sarà più vicino. Di certo il ragazzo sognava di andare all’Europeo, senza mai giocare però sarà difficile.

