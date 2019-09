Rugani lascia la Juventus? Calciomercato: tre squadre lo vogliono

Daniele Rugani lascerà la Juventus a gennaio? Le ultimissime news di calciomercato parlano di un interesse molto forte di tre squadre: ecco quali.

Il futuro del difensore centrale classe 1994 dei bianconeri è sempre più in bilico. Quest’anno non ha giocato ancora un minuto e la sensazione è che non riuscirà proprio a trovare spazio tra le fila dei bianconeri quest’anno sebbene la prima prestazione di Demiral non sia affatto delle migliori.

Rugani lascia la Juventus? Calciomercato: tre opzioni per il futuro

Ecco allora che tre squadre hanno da subito dimostrato un serio interesse per lui. La prima è la Roma che, dopo averci già provato in estate, vorrebbe portare nella capitale uno dei talenti più cristallini della retroguardia italiana. Non sarà semplice, ma ci proverà senz’altro.

Il secondo nome è quello della Lazio, con Simone Inzaghi che stravede per lui ed è pronto a garantirgli una maglia da titolare inamovibile nella sua formazione: il prezzo del cartellino, circa 35 milioni di euro, spaventa e non poco Lotito.

Il terzo ed ultimo club interessato a Rugani della Juventus per la prossima sessione di calciomercato è il Genoa, anche se al momento questa opzione rimane piuttosto defilata dal momento che il ragazzo vorrebbe rimanere in un club che gli garantisse di giocare in Europa.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK