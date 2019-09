Barzagli alla Juventus ora è ufficiale. L’ex difensore entra nello staff tecnico di Maurizio Sarri pronto a togliersi tante soddisfazioni dopo il ritiro dal calcio giocato.

Sul sito ufficiale della squadra bianconera possiamo leggere come sarà presente da domani al suo primo allenamento. Non sappiamo cosa accadrà per la Roccia nella sua seconda carriera, di certo una grande soddisfazione per il ragazzo che è pronto dunque a vestire la tuta.

Barzagli alla Juventus, UFFICIALE: è un collaboratore tecnico

Andrea Barzagli ha preso la sua decisione, diventa un collaboratore tecnico della Juventus. Pare che il ragazzo sarà pronto ad occuparsi della situazione legata alla difesa dove porterà grandissima esperienza. Si tratta infatti di uno dei calciatori più forti degli ultimi anni, un difensore solido e di grande intensità nelle giocate.

