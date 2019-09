Gonzalo Higuain lascia definitivamente la nazionale argentina: le parole dell’attaccante della Juventus per spiegare la decisione.

La notizia era già arrivata nel mese di marzo, ma ora è diventata del tutto ufficiale. Gonzalo Higuain ha deciso di lasciare la nazionale argentina, concentrandosi così totalmente nella sua avventura nella squadra di club. L’attaccante della Juventus ha comunque voluto spiegare questa sua scelta così importante, rilasciando un’intervista ai microfoni di ‘Fox Sports Argentina’.

Higuain, addio all’Argentina

Queste le parole di Gonzalo Higuain: “Voglio essere sincero e sottolineare il fatto che per me la nazionale è una cosa importantissima. Con quella maglia ho vissuto momenti belli e brutti. Però bisogna cercare sempre il lato positivo delle cose. La mia decisione è frutto di varie cose e di varie motivazioni“. Il Pipita ha poi sottolineato di non aver alcun rimorso e di aver dato sempre il massimo con la maglia dell’Albiceleste.

L’argentino si è poi soffermato sul come i social abbiano preso il suo addio: “La maggior parte dei messaggi che ho ricevuto sono stati di ringraziamento. Io sono contento di quanto ho ottenuto, sia dal punto di vista professionale che personale. Ho una figlia bellissima, che mi dà felicità tutti i giorni, una famiglia che mi aiuta. Chiudere con la nazionale mi lascia la possibilità di essere tranquillo e di pensare ad altre cose. Un bilancio? Forse non abbiamo ottenuto quello che abbiamo voluto, ma io lascio senza alcun dubbio a testa alta“. Parola di Gonzalo Higuain, che ha già designato come suo erede Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter.

