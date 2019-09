Eriksen continua a essere nei pensieri della Juventus. Il Real Madrid però sarebbe forte sul centrocampista danese del Tottenham.

Occasione di mercato. Può essere definita così la situazione legata a Eriksen. Il contratto del 27enne con il Tottenham scadrà infatti nel giugno del 2020. Il danese avrebbe, fino al momento, rifiutato ogni proposta di rinnova e l’addio, quantomeno al momento, appare l’ipotesi più percorribile e plausibile. Il calciatore è nel mirino di tanti top club europei, tra cui anche la Juventus.

Eriksen alla Juventus, occhio al Real Madrid

I bianconeri dovranno però fare i conti con una nutrita concorrenza. Il Manchester United vorrebbe portare l’accoppiata Eriksen-Pochettino all’Old Trafford. L’Atletico Madrid avrebbe già fatto un tentativo in estate. Stando però a quanto riportato dal ‘Mirror’, la squadra più avvantaggiata sembrerebbe essere il Real Madrid. Gli spagnoli, per espressa volontà del presidente Florentino Perez, sarebbero pronti a chiudere già nel mese di gennaio. Un modo per anticipare la concorrenza e avere a disposizione il danese dalla prossima stagione, consegnandogli le chiavi del centrocampo delle Merengues.

Insomma, la Juventus potrebbe veder sfumare un obiettivo importante e su cui era da tempo. La società bianconera dovrà quindi provare a studiare una strategia per riuscire a tornare in corsa. Eriksen resta nei pensieri di Paratici, ma occorre studiare un’ulteriore mossa e tirare fuori il coniglio dal cilindro. Il Real Madrid al momento è favorito, ma nel mercato tutto è possibile. I colpi di scena non possono essere esclusi e potrebbero davvero essere dietro l’angolo. Tutto però si gioca in pochi mesi.

