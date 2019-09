Il nome di Paul Pogba continua a essere accostato alla Juventus. Il francese potrebbe lasciare il Manchester United già nel mese di gennaio.

Paul Pogba. Basterebbe anche soltanto il nome per scatenare una serie di ricordi, ma anche tanta fantasia e molti sogni. Il francese continua a essere accostato alla Juventus. E il suo addio ai Red Devils, che sembrava cosa certa già in estate, potrebbe maturare e concretizzarsi già nel mese di gennaio.

Pogba alla Juventus, Calciomercato: la strategia dei bianconeri

A parlare di un’ipotetica strategia della società bianconera è stato il portale britannico ‘The Sun’. Pogba si sarebbe infastidito per esser stato snobbato dal club per la fascia da capitano nel match di Carabao Cup, disputatosi mercoledì sera contro il Rochdale. Il transalpino per di più non era nemmeno tra i rigoristi. Non è escluso quindi che il transalpino possa fare pressione per essere ceduto già nel mese di gennaio. La situazione appare quindi in continua evoluzione.

La voce però non rimbalza soltanto dall’Inghilterra. Infatti, secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, a spingere per il ritorno a Torino sarebbe in primis Mino Raiola. La volontà del procuratore di Pogba sarebbe quello di rinnovare con il Manchester United a cifre altissime, puntando sulla volontà del giocatore di cambiare aria. A quel punto la pedina di scambio potrebbe diventare Mandzukic, sempre nel mirino degli inglesi. E occhio anche alla situazione di Dybala, alle prese con le gerarchie di Sarri. Insomma, il Pogback potrebbe diventare realtà. E la strategia sembrerebbe davvero essere quella giusta.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK