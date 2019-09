Gli infortuni in casa Juventus portano Maurizio Sarri e studiare delle nuove strategie. La nuova idea potrebbe essere Matuidi terzino.

Emergenza infortuni e uomini contati in difesa. È questa la situazione in casa Juventus in vista della sfida di domani contro la Spal. Sarri infatti nella giornata di ieri ha condotto l’allenamento senza alcun terzino a disposizione. Ed è per questo che il tecnico dei bianconeri potrebbe pensare a una soluzione alternativa, spostando Matuidi sulla linea arretrata.

Juventus, Matuidi terzino con la Spal?

Come rivelato dall’edizione odierna de ‘Il Corriere di Torino’, il centrocampista francese, il cui futuro appare comunque ancora in bilico, è stato provato come terzino sinistro, mentre a destra dovrebbe agiire Juan Cuadrado, vero e proprio jolly e protagonista inatteso di questa prima parte di stagione. Matuidi è comunque considerato un intoccabile da Maurizio Sarri, che lo sta utilizzando con continuità. Ed è per questo che il tecnico dei bianconeri potrebbe affidarsi a lui, alla sua esperienza e alla sua personalità.

Una scelta rischiosa, ma che diventa pressoché obbligata. Il tutto è legato però anche alle condizioni fisiche di Alex Sandro. Il rientro del brasiliano è legato a una vera propria tabella di marcia, che sarà resa nota soltanto nelle prossime ore. Insomma, Matuidi potrebbe essere l’ennesimo jolly scoperto da Sarri in queste settimane di autentica emergenza e dove sono gli infortuni a farla da padrone. Ma a volte è proprio nelle difficoltà che emergono le qualità e il valore di una squadra. Cause di forza maggiore potrebbero permettere al transalpino di riprendersi definitivamente la Juve.

