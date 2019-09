Calciomercato Juventus: può tornare un attaccante a gennaio? La riapertura del mercato può riservare alcune sorprese inattese.

Gennaio mese di cambiamenti, ma anche di sorprese e di ritorni inattesi. Gennaio d’altronde è il mese in cui riapre il mercato e in casa Juventus potrebbe esserci un clamoroso rientro alla base. Il nome che suscita gli entusiasmi, ma che ad alcuni fa storcere il naso, potrebbe essere proprio quello di Moise Kean.

Calciomercato Juventus, clamoroso ritorno a gennaio?

27 milioni più bonus: è stata questa la cifra per cui l’attaccante è stata ceduto all’Everton l’estate appena passata. I bianconeri, pur non fissando alcuna clausola di recompra, sono riusciti a ottenere una corsia preferenziale nel caso di un possibile ritorno di fiamma. Insomma, non si può escludere a priori che Kean possa fare ritorno in quel di Torino.

L’ipotesi, quantomeno al momento, appare improbabile. Il tutto però è indissolubilmente legato alle situazioni di Dybala e Mandzukic. L’argentino sta pian piano trovando il suo spazio, ma il corteggiamento del Psg potrebbe farsi via via sempre più insistente e a quel punto la Joya potrebbe spingere per la cessione. Discorso molto diverso per il croato, che vive da vero e proprio separato in casa. Il suo addio però aprirebbe lo spazio per un possibile innesto. E il nome più affascinante è senza alcun dubbio quello di Kean. Carattere difficile e particolare, ma un talento e un fiuto del gol da far invidia. In quel di Vinovo lo conoscono fin troppo bene. E chissà che non si decida di dargli subito una seconda chance.

