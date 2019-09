Mandzukic lascia la Juventus? Calciomercato: un altro no

Il futuro di Mario Mandzukic sembra ancora incerto, dopo settimane di trattative arriva il suo definitivo no all’Al Rayyan ma la sua posizione alla Juventus appare ancora instabile.

Non si è chiuso lo spiraglio europeo per l’attaccante, che potrebbe a Gennaio lasciare l’Italia e il club bianco nero.

Mario Mandzukic no all’Al Rayyan

Mario Mandzukic resterà alla Juventus, rifiutata l’offerta biennale dell’Al Rayyan di 8 milioni di euro per la maglia bianco nera.

Il suo futuro nella Vecchia Signora è ancora tutto da scrivere, il croato non è stato ancora reintegrato la Società bianco nera vuole infatti aspettare la chiusura dei mercati per prendere una qualsivoglia decisione su di lui.

Sarri è stato sibillino in merito al futuro di Mandzukic, il commento del tecnico è stato “si vedrà”.

Ancora aperto lo spiraglio dei Red Devils?

Negli ultimi giorni su Mario Mandzukic se ne sono scritte e dette tante, nonostante l’attaccante abbia detto no alla vantaggiosissima offerta del Qatar la sua posizione alla Juventus sembra tutt’altro che positiva.

Restano aperte le finestre europee e sembra sempre più probabile un suo trasferimenti al Manchester United. I Red Devils si trovano sotto tono, infatti, dopo aver ceduto Lukaku e Sanchez il club inglese deve anche far fronte all’infortunio di Rashford.

Il cartellino di Mandzukik per la Juventus si attesta intorno ai 12 milioni di euro e non è escluso che a gennaio l’attaccante non lasci definitivamente il club bianconero alla volta del Manchester United.

Chi è l’attaccante?

Mario Mandzukik classe 1986 è un attaccante croato. Passa l’infanzia in Germania, dove si è trasferito nel 1992 per scappare dalla guerra d’indipendenza croata.

Tornerà con la famiglia in Croazia nel 1996 a guerra conclusa. Mario si appassiona al calcio, amore che ha ereditato dal padre Mato, anch’egli calciatore.

Emanuela Ceccarelli

