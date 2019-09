Video Juventus Spal highlights: immagini gol e sintesi della partita

Video Juventus Spal: gli highlights e le immagini di tutte le azioni salienti della partita. Clicca qui per vedere la sintesi.

Juventus Spal ha dato il via alla sesta giornata di Serie A. La sfida dell’Allianz Stadium era molto attesa per capire se i bianconeri sarebbero riusciti a continuare la loro corsa sull’Inter capolista. Di fronte una squadra che è in vera e propria crisi di risultati, occupando l’ultimo posto in classifica.

Video Torino Milan: gol e highlights partita

All’Allianz Stadium gli occhi era tutti puntati sugli attaccanti. Impossibile infatti non pensare a Cristiano Ronaldo, tornato in campo dopo un leggero problema fisico che lo ha tenuto fuori nella sfida contro il Brescia di martedì. Attenzione anche a Dybala, che pian piano sta riuscendo a prendersi la scena. I fari erano accesi anche su Ramsey, che si è conquistato il ruolo di trequartista.

Da non sottovalutare però, nonostante la classifica e l’ultimo posto, la qualità che ha messo in campo la Spal. Il nome che era più atteso era senza alcun dubbio quello di Petagna. Il bomber degli spallini voleva aumentare il suo bottino di gol. Le sue reti d’altronde sono necessarie nella corsa per la salvezza della squadra di Leonardo Semplici.

Nel video gol highlights di Juventus Spal potrete vedere tutte le azioni salienti della partita e la sintesi di un match che ha rappresentato uno dei più classici testacoda. I rischi per gli uomini di Sarri potevano essere tanti, ma il campo ha dato ancora una volta le sue risposte e le sue sentenze.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK