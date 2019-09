Lecce Roma streaming diretta live: segui la partita online

Lecce Roma streaming, sesta giornata di Serie A 2019/2020: ecco come seguire la partita tra gli uomini di Liverani e quelli di Fonseca.

Uno dei match più interessanti della domenica di Serie A sarà senza alcun dubbio quello tra Lecce e Roma. I padroni di casa sono reduci dalla bella vittoria sul campo della Spal, mentre gli uomini di Fonseca arrivano a questo match dopo la pesante sconfitta casalinga contro l’Atalanta,che ha minato alcune certezze. Ecco come seguire la partita di campionato in diretta tv e streaming live.

Lecce Roma streaming live: dove vedere la partita in diretta tv?

Potrete seguire Lecce Roma in esclusiva su Dazn e su Sky Dazn 1 (canale 209 di Sky). Il match dello stadio Via del Mare sarà visibile quindi anche tramite smartphone, pc e tablet attraverso l’applicazione, scaricabile sia su Ios che su Android. Insomma, l’attesa sta finalmente per finire. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 15. Quello tra pugliesi e capitolini è un match che può rappresentare la svolta, sia per la corsa salvezza che per quella verso l’Europa. Il campo darà ancora una volta le sue risposte e le sue sentenze. Liverani e Fonseca sanno di giocarsi molto e sperano che le due squadre diano tutto per ottenere il massimo risultato.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK