Il futuro di Mario Mandzukic continua a tenere banco in casa Juventus. il destino del croato è sempre più un mistero, ma sembra sempre più probabile la sua permanenza in bianconero fino al mese di gennaio. Le ultime voci parlavano di un interesse di alcune squadre del Qatar, dove il mercato chiuderà nella giornata di domani. Le trattative però sono definitivamente saltate.

Mandzukic lascia la Juventus, Calciomercato: l’Al Ravyan molla la pista

A fare muro è stato soprattutto Mandzukic, apparso sempre poco propenso e aperto al trasferimento in terra araba. A ritirarsi dalla corsa per l’attaccante croato è stato infatti anche l’Al Ravyan. Ad annunciarlo è stato lo stesso club con un post sul suo profilo Twitter.

La società qatariota attraverso i propri canali ufficiali ha quindi confermato e annunciato di aver interrotto ufficialmente ogni trattativa per l’acquisizione di Mario Mandzukic. Quest’ultimo quindi appare destinato a restare ancora in bianconero, quantomeno per i prossimi mesi. Sulla sua situazione è intervenuto anche il direttore sportivo della società piemontese Fabio Paratici: “Mandzukic è stato un valore aggiunto per la Juventus in questi anni. Se vuole andare via noi proveremo ad accontentarlo“. Poche parole, ma fin troppo chiare. Il tutto però appare esser destinato e rimandato alla sessione di mercato di gennaio. E chissà se in questo periodo, seppur breve, l’attaccante ex Bayern Monaco non possa addirittura essere utilizzato da Sarri in qualche scampolo di partita.

