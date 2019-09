Milan Fiorentina streaming diretta live: segui la partita online

Milan Fiorentina streaming, sesta giornata di Serie A 2019/2020: ecco come seguire la partita di San Siro in diretta tv e online.

Milan Fiorentina chiuderà la domenica della sesta giornata di Serie A. A San Siro andrà in scena un match importante, con i rossoneri che, dopo il ko con il Torino, sono alla ricerca di tre punti fondamentali per risalire la classifica. Occhio però ai viola, reduci dalla bella vittoria contro la Sampdoria. Ecco come seguire la partita di campionato in diretta tv e streaming live.

Milan Fiorentina streaming live: dove vedere la partita in diretta tv?

Potrete seguire Milan Fiorentina in esclusiva sulla piattaforma Sky, più precisamente sui canali Sky Sport Serie A, Sky Sport 1 e Sky Calcio 1. Inoltre sarà disponibile anche in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, scaricabile su Ios e Android. Un’alternativa è rappresentata anche dal servizio di streaming on demand Now Tv. Insomma, i tifosi sia rossoneri che viola potranno seguire una partita molto attesa e che, nella sua storia, ha sempre riservato sorprese e colpi di scena. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 20:45. L’attesa sta davvero per finire. Giampaolo cerca tre punti per ritrovare fiducia e serenità, ma Montella ha tutto le carte in regola per giocare uno scherzetto alla sua ex squadra. A San Siro lo spettacolo sarà garantito.

