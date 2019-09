Il Barcellona potrebbe tornare alla carica per de Ligt. I catalani, battuti dalla Juventus la scorsa estate, vorrebbero strapparlo ai bianconeri a giugno.

Arrivato da pochi mesi, de Ligt sta pian piano conquistando la fiducia di Maurizio Sarri e di tutto il mondo Juventus. Dopo una partenza in sordina e con qualche difficoltà. le prestazioni dell’olandese sono in costante e continua crescita. La coppia con Bonucci è una delle certezze di questo avvio di stagione dei bianconeri. E sul 20enne non si sono mai spente le attenzioni di alcuni top club europei.

Juventus, occhio al Barcellona: i catalani su de Ligt

De Ligt d’altronde ha sempre fatto gola a molti. Tra questi c’è il Barcellona, che si è visto soffiare l’ex Ajax dalla Juventus, quando il suo approdo in Catalogna sembrava oramai cosa quasi fatta. Gli spagnoli però, secondo quando rivelato dai media locali, non sarebbero intenzionati a mollare la presa sul giocatore.

La società blaugrana sarebbe pentita di non aver chiuso definitivamente l’affare e vorrebbe arrivare al classe ’99 la prossima estate, rimandando il suo acquisto quindi di un anno. Occorre però i fare i conti con la volontà della Juventus. Difficilmente infatti la società bianconera si priverà di de Ligt, che sta sempre diventando un pilastro e una certezza dello scacchiere tattico di Maurizio Sarri. Insomma, le voci sembrano esser destinate a spegnersi ancor di trasformarsi in un qualcosa di concreto. A meno di un’offerta a dir poco clamorosa e irresistibile. Soltanto quella molto probabilmente potrebbe far saltare il banco e ribaltare la situazione.

