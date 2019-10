Federico Chiesa è da tempo un pallino della Juventus. La Fiorentina però blinda ancora il suo giocatore più rappresentativo.

La Juventus non ha mai abbandonato l’idea di arrivare a Federico Chiesa. Il giocatore della Fiorentina è una sorta di sogno nel cassetto per i bianconeri, che vorrebbero puntellare il loro reparto offensivo. Occorre però fare i conti, oltre che con la concorrenza, rappresentata prevalentemente dall’Inter, con la volontà della Fiorentina. I viola hanno infatti più volte blindato e tolto dal mercato il loro giocatore più rappresentativo.

Chiesa alla Juventus, Calciomercato: le parole di Barone

A parlare di Chiesa è stato infatti Joe Barone, numero due della società viola e braccio destro del presidente Commisso. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di ‘Lady Radio’: “Penso che sia inutile parlare del contratto di Chiesa e del suo futuro. Ho già detto che il giocatore va lasciato tranquillo e sereno. Lui deve essere libero di concentrarsi solo sul campo. Al momento è sotto contratto ed è a tutti gli effetti un giocatore della Fiorentina. Inutile parlare di tutto il resto“.

Insomma, il futuro di Federico Chiesa sembra essere tinto di viola. La Juventus però difficilmente mollerà la preda e proverà a studiare una strategia per sferrare l’assalto decisivo. Il giocatore dei sogni è un vero e proprio sogno e i sogni sono fatti per essere realizzati. Gli ostacoli ci sono, ma nulla nel mercato appare insormontabile. Ogni discorso è però rimandato alla prossima estate, quando tutto potrà riessere messo in gioco.

