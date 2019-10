Juventus Leverkusen i convocati: sorpresa per Sarri

Ecco i convocati per Juventus Leverkusen di Maurizio Sarri con la sorpresa del ritorno in lista di Alex Sandro dopo il viaggio in Brasile per la morte del padre:

1 Szczesny

4 De Ligt

5 Pjanic

6 Khedira

7 Ronaldo

8 Ramsey

10 Dybala

12 Alex Sandro

14 Matuidi

16 Cuadrado

19 Bonucci

21 Higuain

24 Rugani

25 Rabiot

28 Demiral

30 Bentancur

31 Pinsoglio

33 Bernardeschi

77 Buffon

