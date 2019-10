Juventus Bayer Leverkusen streaming: ecco come seguire la partita di Champions League in programma oggi in diretta tv e online.

La gara si potrà seguire tranquillamente anche in streaming su Sky Go, app che si può scaricare gratuitamente da PlayStore e Apple Store ovviamente però solo per gli abbonati.

Juventus Bayer Leverkusen è senza alcun dubbio uno dei match più attesi del martedì europeo. I bianconeri cercano la prima vittoria in questa Champions League dopo il pareggio rocambolesco ottenuto sul campo dell’Atletico Madrid. Occhio però ai tedeschi, un avversario da non sottovalutare e da prendere assolutamente con le molle.

Juventus Bayer Leverkusen streaming live, dove vedere la partita in diretta tv?

Il match, in programma stasera alle 21 all’Allianz Stadium di Torino, sarà visibile in diretta sulla piattaforma Sky, più precisamente sui Sky Sport 1, Sky Calcio 2, ma anche in chiaro su Canale 5. Sarà possibile seguire Juventus Bayer Leverkusen anche in streaming, e quindi tramite pc, smartphone e tablet, attraverso Sky Go e Mediaset Play.

Insomma, i tifosi bianconeri avranno molteplici possibilità di guardare la partita di stasera. Bonucci e compagni sono chiamati a una prestazione importante, mettendo in mostra una crescita dal punto di vista del gioco, della manovra e dell’identità di squadra. Oggi però sarà sicuramente fondamentale il risultato. Una vittoria potrebbe rendere molto più semplice il cammino verso gli ottavi di finale di questa Champions League.

