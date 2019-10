Video Gol Ronaldo Juventus Bayer Leverkusen: Cr7 cala il tris

Video gol Ronaldo Juventus Bayer Leverkusen 3-0: Cr7 trova finalmente la rete e cala il tris che chiude finalmente la gara. Clicca qui per vedere la rete.

Non esulta Cristiano Ronaldo dopo 3-0 firmato Cr7 in Juve Bayer Leverkusen: passaggio filtrante di Dybala che regala il secondo assist in due partite per il portoghese che finalmente a tu per tu con il portiere non sbaglia.

Video gol Ronaldo Juventus Bayer Leverkusen: tris del portoghese

Dopo un esordio in Champions dal sapore amaro contro l’Atletico Madrid, la Juve di Maurizio Sarri vuole portare a casa i primi 3 punti di questa stagione europea.

L’obiettivo è uno e uno solo: cercare di riprendere subito la vetta del proprio girone, che al momento spetta alla sorpresa Lokomotiv Mosca, che nella prima giornata ha sconfitto proprio i tedeschi.

I bianconeri possono però contare su un Gonzalo Higuain ritrovato dopo le panchine delle scorse partite e, soprattutto, su Cristiano Ronaldo, tornato al gol contro la Spal dopo un’importante partita nell’ultimo impegno di Serie A.

Tutto questo, però, basterà per battere gli ostici tedeschi, che anche in Bundesliga sembra fare un po’ fatica ma rimane, in ogni caso, un avversario davvero difficile ed imprevedibile da affrontare.

