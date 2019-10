Genk Napoli streaming online e diretta tv: dove si vede online?

Genk Napoli Champions League, dove si vede la partita in streaming online? In molti si chiedono dove si vede la partita e ci sarà la diretta tv in chiaro.

Brutta notizia per tutti i tifosi partenopei che vorrebbero vedere questa sera la partita della compagine di Ancelotti su Canale 5: Genk Napoli in chiaro non verrà trasmessa. La diretta tv della partita sarà trasmessa su Sky, sul satellite di Murdoch, a pagamento chiaramente per tutti coloro che hanno sottoscritto l’abbonamento. Il canale di riferimento in cui verrà trasmessa a partire dalle ore 21:00 è Sky Calcio 1.

Lo streaming di Genk Napoli sarà però visibile online su Sky Go, il servizio 100% legale del satelli di Murdoch che trasmetterà la gara.

Genk Napoli streaming online e diretta tv: dove vederla?

Dopo il grande successo dell’esordio contro il Liverpool di Klopp che ha messo in cattedra un grande Llorente, i partenopei di Carlo Ancelotti proveranno il bis contro la più abbordabile formazione belga, che nella prima giornata ha perso per ben 6-2 sul campo dell’ostico Salisburgo.

Insomma, sulla carta sembrerebbe esserci una difesa piuttosto facile da superare ma sarà davvero così? Staremo a vedere, intanto godetevi questa gara in diretta tv su Sky (no in chiaro) e in streaming online.

