Barcellona Inter diretta streaming, dove vedere la partita online

Streaming Barcellona Inter online: dove vedere la partita in diretta tv e tutte le info utili per seguire i nerazzurri in Champions League.

I nerazzurri di Antonio Conte, ancora a punteggio pieno in campionato dove sono in vetta, devono cercare di riportarsi in carreggiata dopo una mezza delusione contro lo Slavia Praga in termini di risultato: un pareggio inaspettato che ha creato non poca delusione nei tifosi. Contro il Barcellona servirà una vera e propria impresa: ecco come vedere la partita in diretta tv e streaming live online in maniera 100% legale.

Diretta Barcellona Inter streaming live online: dove vederla?

La partita Barcellona Inter in chiaro non sarà visibile: la diretta tv Sky della gara dei nerazzurri inizierà alle ore 21:00 su Sky Sport 1 ma sarà acquistabile anche su Now TV al prezzo di 7,99 Euro.

Barça Inter in streaming live sarà possibile vederla su Internet online su Sky Go che riserva questa possibilità ad un dispositivo (pc, tablet, smartphone) che tuttavia sia loggato con l’account del satellite di Murdoch precedentemente registrato.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK