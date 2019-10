Video Barcellona Inter highlights: immagini gol e sintesi partita

Barcellona Inter, video gol highlights: tutte le immagini della partita di Champions League dei nerazzurri di Antonio Conte. Clicca qui per la sintesi.

Dopo la delusione contro lo Slavia Praga l’avventura in Champions League di Antonio Conte poteva senz’altro partire meglio, ma ci sarà tempo per rifarsi. Quando? Stasera contro il Barcellona. L’impresa è davvero ardua ma non è mai detta l’ultima parola: i nerazzurri infatti sono assolutamente in grado di giocarsela nonostante la differenza in termini di talento è immensa.

Video Barcellona Inter: gol, highlights e sintesi partita Champions League

Nel video gol highlights Barcellona Inter potrete vedere la sintesi della gara dei nerazzurri che sono volati Catalogna al Camp Nou dove ad attenderli sono arrivati i marziani dei blaugrana che hanno senz’altro un altro livello in termini di esperienza internazionale e, soprattutto, di qualità.

I milanesi, però, venderanno cara la pelle fino all’ultimo minuto e siamo sicuri se la giocheranno sebbene l’uomo in più di questa squdra, Romelu Lukaku, sarà out a causa di un leggero infortunio.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK