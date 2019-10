Pagelle Genk Napoli, voti seconda giornata Champions League fase a gironi: ecco come sono andati gli azzurri di Ancelotti.

Genk Napoli è una delle partite di questo mercoledì di Champions League. Gli azzurri avevano l’obiettivo di dare continuità alla bella vittoria contro i campioni in carica del Liverpool, che hamesso in mostra la mentalità europea e le qualità degli uomini di Carlo Ancelotti. I belgi, dal canto loro, volevano ripartire dopo il pesante ko subito all’esordio contro il Salisburgo. Ecco le pagelle del match.

Pagelle Genk Napoli, tutti i voti della partita

Meret 6

Di Lorenzo 5.5

Manolas 6

Koulibaly 6,5

Mario Rui 5,5

Callejon 6

Allan 6,5

Elmas 6,5

(58′ Mertens 6)

Fabian Ruiz 6,5

Lozano 6,5

Milik 6

Pagelle Genk Napoli, i migliori e i peggiori

Pagelle Genk Napoli permettono di analizzare le prestazioni dei singoli della squadra azzurra. Bene la difesa, che ha sicuramente retto l’urto della squadra di casa. L’intesa tra Koulibaly e Manolas sembra migliorare a vista d’occhio e di partita in partita. Deludono un po’ i due terzini, Mario Rui e Di Lorenzo, da cui si aspettava di più in fase di spinta. Buone anche la prestazioni dei centrocampisti, per quanto sia mancato il guizzo. La partita di oggi era un’occasione importante soprattutto per Elmas. Il turco ha l’obiettivo di trovare la continuità necessaria per dimostrare di essere assolutamente all’altezza di un palcoscenico così importante e di livello. Capitolo attacco. Sicuramente ha pesato l’assenza di Insigne, relegato in tribuna. Milik è sempre stato nel vivo del gioco e della manovra, ma il polacco ha sprecato troppo. Bene Lozano, ma anche all’ex Psv è mancata la giocata per sbloccare e far svoltare il match. Buono l’impatto di Mertens, che come sempre sembra avere una marcia in più.

