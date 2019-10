Pagelle Barcellona Inter, tutti i voti della partita

Pagelle Barcellona Inter, voti seconda giornata Champions League fase a gironi: ecco come sono andati i nerazzurri di Conte.

Barcellona Inter è stata una partita affascinante, entusiasmante, ricca di colpi di scena e di ribaltamenti di fronte. Al Camp Nou si è vissuta una grande notte europea, che ha rappresentato un test di altissimo livello per i nerazzurri di Antonio Conte, primi in classifica in Serie A e che sabato ospiteranno la Juventus. Ecco le pagelle del match tra catalani e nerazzurri

Pagelle Barcellona Inter, i voti della partita

Handanovic 6,5

Godin 6,5

De Vrij 6,5

Skriniar 6,5

Candreva 6

(dal 70′ D’Ambrosio 6)

Barella 7

Brozovic 6,5

Sensi 6,5

Asamoah 6

Lautaro Martinez 7

Sanchez 6

(dall 66′ Gaglardini 6)

Pagelle Barcellona Inter, i migliori e i peggiori del match

Pagelle Barcellona Inter ci portano ad analizzare come si sono espressi alcuni singoli della squadra di Antonio Conte. Bene Lautaro Martinez. che ha sbloccato il risultato e che è stato sempre pericoloso e nel vivo del gioco. Grandissima prestazione di Barella. L’ex Cagliari ha messo in mostra personalità, qualità ed è stata utilissimo sia in fase di interdizione che di costruzione. Attenta e concentrata la difesa. Ci si aspettava di più da Sanchez, schierato oggi dal 1′. Bene anche Brozovic e Sensi, che hanno provato a dare lucidità e ordina alla manovra dell’Inter.

Tra il Barcellona non ha deluso le attese Suarez, autore di un grandissimo gol, mentre sono un po’ mancati Griezmann e Messi. La partita è stata comunque godibile e giocata su ottimi ritmi. Le due squadre si sono fatte senza alcun dubbio valere.

