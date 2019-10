Mario Mandzukic al Manchester United: arrivano aggiornamenti importanti di calciomercato Juventus su di lui, i giorni sono decisivi.

Sono giorni decisivi per il trasferimento di Mario Mandzukic al Manchester United: le ultimissime news di calciomercato Juventus sulla cessione del croato ai Red Devils dicono che questi sono giorni fondamentali per poggiare le basi della trattativa che partirà a gennaio. Ecco gli ultimi aggiornamenti sull’affare: cifre e dettagli.

Mandzukic al Manchester United, Calciomercato Juventus: giorni decisivi

Manduzic allo United è un affare da circa 12 milioni di euro, o almeno queste sono le cifre che arrivano dall’Inghilterra. L’attaccante, che non riesce più a trovare spazio tra le fila di Maurizio Sarri alla Juventus, potrebbe ben presto trasferirsi alla corte di Solskjaer che lo apprezza moltissimo.

Insomma, potrebbe tornare davvero molto utile in Premier League e per questo motivo sono giorni decisivi per porre le basi del suo trasferimento che avverrà molto probabilmente a gennaio.

Difficilmente, dunque, il ragazzo croato andrà altrove dal momento che l’ex Bayern Monaco vorrebbe rimanere in un campionato competitivo: per questo motivo aveva rifiutato il Qatar, mentre altre soluzioni come l’Australia e l’MLS non lo convincerebbero.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK