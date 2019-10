Paulo Dybala lascia la Juventus già a gennaio? Le ultime news dalla Francia parlano di una maxi offerta nella prossima sessione di calciomercato: i dettagli.

Le ultime prestazioni di Paulo Dybala hanno riportato l’attaccante classe 1993 al centro di numerose voci di calciomercato Juventus in uscita: adesso la Joya, però, è diventata incedibile per Maurizio Sarri e la società di Corso Galileo Ferraris. Ciò nonostante una maxi offerta è in arrivo lo stesso dalla Francia ed il mittente è una vecchia conoscenza della Vecchia Signora: il Psg.

Dybala al Psg, Calciomercato Juventus: maxi offerta in arrivo

Paulo Dybala al Paris Saint-Germain rimane sempre una suggestione che, soltanto pochissime settimane fa, sarebbe stata considerata veritiera. Una trattativa che avrebbe potuto infiammarsi in qualsiasi momento, ma adesso non sarà più così.

Sarri, infatti, in accordo con Andrea Agnelli e Fabio Paratici, hanno ufficiamente tolto dal mercato la Joya: ora il ragazzo argentino è tornato finalmente centrale all’interno del progetto-Juventus, ma il Psg alzerà la posta in palio.

Per lui è pronta una maxi offerta al rialzo: 85 milioni di euro per convincere i torinesi a lasciarlo partire. Certo, questo denaro servirebbe eccome ai bianconeri per risanare il bilancio e far quadrare i conti, ma al momento è più importante pensare al campo, alla Serie A ed alla Champions League.

Il contributo dell’ex Palermo è stato e sarà fondamentale: Dybala per questo motivo rimarrà alla Juventus, nonostante i mille rumors di calciomercato che si susseguiranno nelle prossime settimane.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK