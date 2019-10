Buffon e Chiellini rinnovano? Calciomercato Juventus: futuro in società

Buffon e Chiellini rinnovano il loro contratto con la Juventus? Nella prossima sessione di calciomercato potrebbe arrivare il prolungamento: il loro futuro.

C’è aria di rinnovi in casa Juventus per due vere e proprie bandiere di questa squadra: stiamo parlando di Gianluigi Buffon e Giorgio Chiellini che potrebbero ben presto prolungare per un’altra stagione il loro rapporto lavorativo con i bianconeri per poi prendere una strada diversa: quella di dirigenti all’interno della società oppure di allenatori, ma sempre nell’ambiente di Torino.

Buffon e Chiellini rinnovo, calciomercato Juventus: i dettagli

Una volta che Chiellini e Buffon avranno appeso le scarpette al chiodo, Andrea Agnelli non vorrà certamente lasciarli andare. Al contrario, per loro è previsto un percorso molto simile a quello che ha compiuto in quest’ultima annata Andrea Barzagli.

In sostanza l’ex difensore centrale dopo il ritiro è diventato uno stretto collaboratore di Maurizio Sarri e per loro due, magari con ruoli diversi, potrebbe avvenire lo stesso.

I tifosi, però, possono comunque essere soddisfatti di questa news di calciomercato Juventus in quanto due veri bianconeri nel cuore non se ne andranno dopo la fine della loro carriera. Il presidente vuole che rimangano a Torino e loro sarebbero i primi ad essere felici.

