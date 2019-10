Calciomercato Juventus, ultimissime news: Mattia De Sciglio è pronto a partire? Tre nomi di carature internazionale per sostituire il ragazzo in difesa.

Al momento il ragazzo non è uno dei nomi presenti nella lista dei giocatori in uscita, ma Mattia De Sciglio potrebbe lasciare la Juventus in estate. Per Maurizio Sarri sono pronti tre nomi per sostituire degnamente l’ex terzino del Milan, che sarebbe in grado di giocare sia a destra sia a sinistra.

Calciomercato Juventus, De Sciglio in partenza: tre nomi per sostituirlo

Il primo nome sulla lista è Marcos Alonso del Chelsea. Il ragazzo dei Blues, che ha un passato anche alla Fiorentina, sarebbe l’uomo ideale per la sua duttilità tattica e non solo. Inoltre conosce già il campionato italiano, il che agevolerebbe parecchio il lavoro dei bianconeri.

Il secondo nome è quello di Chilwell del Leicester anche se si tratta di un nome di prospettiva che sicuramente non sarebbe pronto nell’immediato. Avendo davanti a sé Danilo, però, potrebbe crescere con tranquillità.

Il terzo ed ultimo profilo cercato è quello di Hysaj del Napoli, vero e proprio pupillo che Sarri ha allenato al Napoli. Al momento la pista è complicata, ma potrebbe riaprirsi per volontà del ragazzo che non ha mai mancato di sottolineare quanto abbia voglia di trasferirsi altrove.

