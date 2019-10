Sarri rivaluta Emre Can, Calciomercato Juventus: la frase che non ti aspetti

Sarri ha rivalutato Emre Can? La frase dell’allenatore della Juventus rivaluta tutte le scelte di calciomercato dei bianconeri: ecco cos’ha detto.

Maurizio Sarri ha definitivamente cambiato idea su Emre Can? Dopo l’esclusione, non senza polemiche, dalla lista Champions, l’allenatore della Juventus sembra aver rivalutato completamente il centrocampista turco classe 1994.

Sarri rivaluta Emre Can, Calciomercato Juventus: rimane fino a giugno?

Avrebbe infatti anche pronunciato una frase a dir poco inaspettata che avrebbe messo in non poca difficoltà Parati e Nedved per il calciomercato di gennaio.

Il tecnico toscano dei bianconeri infatti avrebbe dichiarato che, per lui, il ragazzo è un giocatore importante all’interno della rosa, forse uno dei pochi in grado di avere un vero e proprio cambio di passo in mediana, in grado di spezzare le difese.

Insomma, da esubero di lusso, con molto lavoro, il ragazzo sembra essere riuscito a far cambiare idea completamente all’allenatore dei torinesi.

Da qui si aprono enormi scenari differenti: a gennaio potrebbe clamorosamente essere re-inserito all’interno della lista dei giocatori per la Champions League. Sarà così oppure no?

Un suo addio nel calciomercato Juventus di gennaio, stando alle ultimissime news, sembra essere sempre più lontano. Il lavoro, insomma, paga sempre e ancora una volta la prova è arrivata.

