Ibrahimovic ha rilasciato una lunga intervista, parlando anche di Juventus e della possibilità dei bianconeri in questa stagione.

Zlatan Ibrahimovic ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’. Lo svedese ha toccato numerosi temi, parlando anche della Juventus, sua ex squadra. Queste le sue parole: “I bianconeri sono i favoriti numero uno per lo scudetto, anche se vedo l’Inter sempre più in crescita. Per la Champions il discorso cambia. Si tratta di una competizione completamente diversa. Per vincerla non conta soltanto il potenziale. Basta vedere il Psg. I francesi sono una squadra fortissima, ma in Europa hanno sempre delle difficoltà“. Insomma, una piccola frecciata ai bianconeri da parte dell’attaccante ora in forza ai Los Angeles Galaxy.

Ibrahimovic, le parole sul suo futuro

Ibrahimovic ha parlato anche del suo futuro: “Mi piacerebbe tornare in Italia. In Serie A ho vissuto tanti momenti indimenticabili. Detto ciò, indipendentemente dalla squadra, io voglio sempre lottare per il massimo. Se tornassi vorrei puntare a vincere lo scudetto. Di certo non cerco chi mi dà fiducia solo perché sono Zlatan Ibrahimovic. Non mi sento un animale da zoo che la gente va a vedere. Sento di poter ancora fare la differenza“. Parole fin troppo chiare: Ibra ha ancora fame. E ha voglia d’Italia. Qualcuno punterà su di lui?

