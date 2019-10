Nel post partita di Juventus Bologna, il tecnico dei bianconeri Maurizio Sarri ha svelato un retroscena legato ai suoi calciatori.

La vittoria contro Il Bologna ottenuta ieri dalla Juventus è stata tanto sofferta quanto importante e fondamentale. Un 2-1 che permette ai bianconeri di trovare continuità e di confermare il primato in classifica. Maurizio Sarri nel post partita non è apparso soddisfatto di alcuni aspetti, che ha ben evidenziato nelle sue dichiarazioni. Il tecnico dei piemontesi ha però voluto svelare anche un interessante retroscena, che fa ben capire il clima che si vive all’interno dello spogliatoio.

Juventus, Sarri svela alcune dichiarazioni dei calciatori bianconeri

“Il fatto che a fine partita i miei giocatori mi abbiano detto che a un certo punto in campo si stavano veramente divertendo mi rende orgoglioso e felice. È davvero una cosa molto bella, perché solitamente chi facendo un gioco si diverte ha ampie possibilità di vincere e di divertire chi lo guarda“, queste le parole di Maurizio Sarri, rilasciate nel post partita ai microfoni di ‘Juventus Tv’.

Insomma, il credo sarriano sta pian piano prendendo corpo dalle parti della Continassa. D’altronde le trame di gioco stanno via via sempre più migliorando. E se in casa Juventus inizia a regnare il divertimento il futuro non può che far ben sperare. A partire dalla sfida di Champions League contro la Lokomotiv Mosca.

