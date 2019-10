Allegri al Real Madrid: i Blancos sull’ex allenatore della Juventus

Massimiliano Allegri al Real Madrid: una nuova squadra si inserisce nella corsa per l’ex allenatore della Juventus. I Blancos lo vogliono dopo Zidane.

Non c’è solo il Manchester United su Massimiliano Allegri: l’ex allenatore della Juventus, che è stato sostituito da Maurizio Sarri, è l’oggetto del desiderio anche del Real Madrid che sembra essere molto interessato al tecnico toscano per il futuro dopo Zinedine Zidane. Il suo diretto concorrente in tal senso è, però, un altro pezzo da 90: stiamo parlando di José Mourinho.

Allegri al Real Madrid, calciomercato Juventus: Zidane a rischio

Anche il tecnico francese dei Blancos non è affatto sicuro di rimanere ancora per moltissimo tempo sulla panchina del Real Madrid: in tal senso l’ombra dello Special One alle sue spalle sembra farsi sempre più forte ed incessante ma, allo stesso tempo, anche quella di Allegri si fa sempre più grossa e minacciosa.

Dall’altra parte, però, il Manchester United sembra essere in netto vantaggio visto e considerato la posizione tutto fuorché stabile di Solskjaer a bordo campo tra le fila dei Red Devils.

