Juventus, un ex bianconero sulla panchina del Genoa: l’indiscrezione

Un ex giocatore della Juventus, nonché ex collaboratore dei bianconeri, sarà il nuovo l’allenatore del Genoa dopo l’esonero di Andreazzoli? L’indiscrezione.

Massimo Carrera potrebbe ben presto diventare il nuovo allenatore del Genoa. L’ex calciatore della Juventus, che ha avuto anche un passato da collaboratore sotto Antonio Conte per poi diventare primo allenatore del CSKA Mosca, potrebbe ben presto prendere il posto di Andreazzoli, esonerato proprio da Preziosi in queste ore.

Juventus, l’ex Carrera allenatore del Genoa?

Secondo quanto riportato da Il secondo XIX, infatti, l’allenatore Carrera ha incontrato oggi il presidente del Genoa per un colloquio estremamente positivo: per lui sarebbe la prima volta sulla panchina di Serie A da allenatore in prima.

L’alternativa all’ex bianconero si chiama Guidolin anche se quest’ultimo sembrerebbe avere un netto svantaggio sul primo. Staremo a vedere che cosa accadrà nelle prossime ore ma una cosa è certa: quando sfiderà la Juventus sarà senz’altro per lui un colpo al cuore ripensando al passato.

