Lecce Juventus formazioni ufficiali: le scelte di Sarri e Liverani

Archiviata la tre giorni europea, è di nuovo tempo di campionato. Ad aprire il sabato di Serie A sarà la Juventus di Maurizio Sarri, che andrà a far visita al Lecce di Fabio Liverani. Allo stadio Via del Mare, il fischio d’inizio è previsto alle ore 15. I bianconeri cercano un successo per confermare il primato in classifica, ma occhio ai pugliesi, reduci dal pareggio in extremis sul campo del Milan.

Lecce Juventus Formazioni ufficiali: ecco chi scenderà in campo

In casa piemontese riposeranno molti big, a partire da Cristiano Ronaldo, che non è stato nemmeno convocato. In attacco quindi spazio alla coppia formata da Dybala e Higuain, con Bernardeschi ad agire nel ruolo da trequartista. In difesa chance dal 1′ per Danilo e Demiral.

Liverani punterà invece tutto sul trio offensivo formato da Mancosu. Farias e Babacar. Ecco le formazioni ufficiali di Lecce Juventus:

Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Meccariello, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Tabanelli; Mancosu; Farias, Babacar. All. Liverani

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Demiral, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Dybala, Higuain. All. Sarri.

