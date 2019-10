Inter Parma diretta streaming: dove vedere la partita online

Dove vedere Inter Parma in streaming online e diretta tv: tutte le info per potere seguire la partita dello stadio San Siro.

Inter Parma sarà il secondo anticipo del sabato della nona giornata di Serie A. I nerazzurri, galvanizzati dalla vittoria in Champions contro il Borussia Dortmund, vogliono continuare la loro corsa in campionato. Occhio però ai ducali, reduci dalla grande vittoria sul Parma. Fischio d’inizio alle ore 18.

Inter Parma diretta streaming online: dove vedere la partita

Inter Parma sarà trasmessa in esclusiva sulla piattaforma Sky, più precisamente sui canali Sky Sport e Sky Sport Serie A. Sarà possibile seguire il derby d’Italia anche attraverso l’applicazione Sky Go, scaricabile sia su Ios che su Android. Quindi la partita sarà visibile anche su pc, smartphone e tablet. Un’altra alternativa è rappresentata dal servizio di streaming on demand di Now Tv, che permette di seguire la Serie A in programma su Sky e quindi anche l’anticipo di oggi pomeriggio.

Insomma, Inter Parma sarà un crocevia importante per la stagione di entrambe le squadre. Gli uomini di Conte, che potranno senza alcun dubbio contare sulla spinta dei loro tifosi, non voglio fermarsi e vogliono consolidare il secondo posto. E tutto passa dal match contro il Parma di D’Aversa, avversario comunque da prendere con le molle.

