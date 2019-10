De Ligt non sta rispettando le aspettative che c’erano su di lui. Il Barcellona però continua a pensare al difensore olandese.

De Ligt anche ieri è stato protagonista in negativo. Il difensore olandese ha causato il rigore con cui ha pareggiato il Lecce. L’olandese sta deludendo chi aveva puntato con convinzione su di lui e non sta confermando le aspettative. Le voci di mercato su di lui però non si fermano e non si arrestano.

De Ligt lascia la Juventus, Calciomercato: il Barcellona non molla l’olandese

Infatti, nonostante un inizio di stagione a dir poco deludente e complicato, Matthijs De Ligt resta comunque nel mirino del Barcellona, sempre alla ricerca di un difensore centrale di spessore alto. Stando a quanto riportato e rivelato da “El Mundo Deportivo”, il club catalano continua a considerare il giocatore un top player che potrebbe innalzare il livello della loro squadra.

Il difensore centrale classe 1999 della Juventus e della nazionale olandese potrebbe oggetto di una trattativa di mercato già nel mese di gennaio. Difficilmente però la squadra bianconera si priverà di un titolare nella sessione invernale. Il Barcellona però appare determinato e potrebbe provarci con convinzione la prossima estate. La situazione resta comunque in costante evoluzione. I prossimi mesi saranno quelli decisivi.

