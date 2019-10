Supercoppa Italiana, si gioca il 22 di dicembre?

Ancora da decidere la data della Supercoppa Italiana, che disputerà a Riad tra la Juventus e la Lazio. Ipotesi 22 dicembre?

La Supercoppa Italiana sarà il primo trofeo che verrà assegnato nella stagione 2019/2020. Va decisa però ancora la data della sfida tra la Juventus e la Lazio, vincitrice dell’ultima Coppa Italia e quindi sfidante dei bianconeri. È stato invece deciso il luogo. La partita si disputerà in quel di Riad, capitale dell’Arabia Saudita, e non a Gedda, come avvenuto lo scorso anno nel match contro il Milan, vinto dalla Vecchia Signora.

Supercoppa Italiana, si gioca il 22 dicembre?

L’unica incognita rimasta per la Supercoppa Italiana quindi è la data della partita. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de ‘Il Corriere dello Sport’, il giorno più indicato sarebbe il 22 dicembre, penultima domenica del 2019.

Al momento però non sono arrivate ancora notizie e comunicazioni ufficiali da parte della Lega Serie A. Infatti le gare di campionato di Juventus e Lazio in programma in quel fine settimana andrebbero rinviate. La sensazione è che una decisione finale sarà presa a breve. Il conto alla rovescia sta per finire. Il primo trofeo stagionale è pronto per essere assegnato.

